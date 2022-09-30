Під завалами АТП у Дніпрі знайшли тіла двох загиблих (оновлено)

У Дніпрі знайшли тіло другого загиблого працівника транспортного підприємства, яке обстріляли росіяни сьогодні вночі.
Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, пошукова операція досі триває. Рятувальники шукають ще одного зниклого.
"Тіло другого загиблого щойно знайшли під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі. Там триває пошукова операція після нічного удару російського «Іскандера». На цей час ворожа атака забрала два життя, п’ятеро людей поранені.
Рятувальники продовжують шукати ще одного зниклого з ночі співробітника АТП", – написав Резніченко.
Оновлено. Резніченко повідомив, що станом на 17.21 рятувальники знайшли тіло третього загиблого під час атаки на транспортне підприємство Дніпра.
Пошукова операція завершена.
"Цієї ночі російський «Іскандер» убив у місті трьох людей, п’ятьох поранив", написав голова ОВА.
Нагадаємо, ввечері 29 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Пізніше мер міста Борис Філатов повідомив, що росіяни поцілили в АТП ракетою "Іскандер". Внаслідок удару виникла сильна пожежа, згоріла адмінбудівля та близько 50 автобусів.