Під завалами АТП у Дніпрі знайшли тіла двох загиблих (оновлено)

У Дніпрі знайшли тіло другого загиблого працівника транспортного підприємства, яке обстріляли росіяни сьогодні вночі.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, пошукова операція досі триває. Рятувальники шукають ще одного зниклого.

"Тіло другого загиблого щойно знайшли під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі. Там триває пошукова операція після нічного удару російського «Іскандера». На цей час ворожа атака забрала два життя, п’ятеро людей поранені.

Рятувальники продовжують шукати ще одного зниклого з ночі співробітника АТП", – написав Резніченко.

Оновлено. Резніченко повідомив, що станом на 17.21 рятувальники знайшли тіло третього загиблого під час атаки на транспортне підприємство Дніпра.

Пошукова операція завершена.

"Цієї ночі російський «Іскандер» убив у місті трьох людей, п’ятьох поранив", написав голова ОВА.

Нагадаємо, ввечері 29 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Пізніше мер міста Борис Філатов повідомив, що росіяни поцілили в АТП ракетою "Іскандер". Внаслідок удару виникла сильна пожежа, згоріла адмінбудівля та близько 50 автобусів.