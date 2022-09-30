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На Івано-Франківщині суддю і посередника-адвоката викрили на хабарі, - НАБУ

Служитель Феміди просив і отримав 1200 доларів за "потрібне" рішення в адміністративній справі.

На Івано-Франківщині суддю і посередника-адвоката викрили на хабарі, - НАБУ
Фото: Пресслужба НАБУ

Сьогодні суддя одного з міськрайонних судів Івано-Франківської області та його посередник-адвокат отримали підозри в хабарництві.

Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

За даним НАБУ, суддя просив і отримав через адвоката 1200 доларів за винесення рішення в адміністративній справі на користь фізичної особи

Зловмисника викрили після отримання хабара.

Суддю та адвоката звинувачують в отриманні неправомірної вигоди, крім цього, адвокат проходить у справі як співучасник-пособник.

Фото: Пресслужба НАБУ

Фото: Пресслужба НАБУ

Нагадаємо, нещодавно до Вищого антикорупційного суду скерували обвинувальний акт щодо заступника начальника відділу одного з підрозділів Офісу генерального прокурора та посередника. Зловмисників викрили на підбурюванні до надання хабара начебто керівництву ОГП.

Раніше голова райсуду на Кіровоградщині та двоє помічників суддів отримали підозру через хабар.

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