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Голова райсуду на Кіровоградщині та двоє помічників суддів отримали підозру через хабар, - НАБУ

За тисячу доларів очільник установи мав вплинути на рішення судді.

Голова райсуду на Кіровоградщині та двоє помічників суддів отримали підозру через хабар, - НАБУ
Фото ілюстративне
Фото: ДБР

Нині керівнику районного суду Кіровоградської області та двом помічникам суддів НАБУ і САП повідомили про підозру.

Про це йдеться на сайті Національного антикорупційного бюро.

Зловмисника викрили на хабарі в розмірі $1000.

"Служитель Феміди отримав кошти за вплив на ухвалення рішення суддею райсуду у Кропивницькому щодо непритягнення фізичної особи до відповідальності. Для реалізації злочину підозрюваний залучив двох помічників суддів з іншого суду", - розповіли в НАБУ.

Голову райсуду викрили одразу ж після отримання коштів наприкінці серпня.

Підозрюваним інкримінують правопорушення за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України - правопорушення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення.

Нагадаємо, раніше суд заочно арештував колишнього голову КСУ Олександра Тупицького. А ВАКС засудив харківського суддю за хабар на 7 років тюрми.

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