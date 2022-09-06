ДБР завершило досудове розслідування стосовно голови Вовчанського районного суду, яка зрадила Україну

Суддя обіцяла колегам заробітну плату від 10 тисяч рублів за перехід на бік ворога.

ДБР направило до суду обвинувальний акт щодо державної зради стосовно голови Вовчанського районного суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Після окупації Вовчанська Харківської області голова суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.

"Вона планувала, що працівники суду почнуть працювати на окупантів за російським законодавством та закликала свої підлеглих зрадити Україну. Посадовиця обіцяла колегам, що якщо вони перейдуть на сторону ворога, то почнуть отримувати заробітну плату від 10 тисяч рублів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, чиновниця шукала спільників серед місцевих правоохоронців.

За свої дії ексголова Вовчанського районного суду обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, нещодавно було повідомлено про підозру в колабораційній діяльності окупаційній судді з АР Крим.