Головне за ніч. Вівторок, 6 вересня

Рано-вранці сирени повітряної тривоги лунали по всій Україні, крім тимчасово окупованого Криму. Не обійшлося без "прильотів".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог безуспішно наступав біля Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака на Донеччині.

Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщувати особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь.

Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника вглиб території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби ЗСУ ліквідували близько 350 росіян, дев’ять танків, чотири крилаті ракети і один гелікоптер. Позначку в 50 тисяч подолано: з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 50 150 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Про інші втрати противника – у новині.

Унаслідок ракетного обстрілу Індустріального району Харкова загинула жінка.

Відомо про два удари. “В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки”, – повідомив мер міста Ігор Терехов.

У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла, від розльоту осколків будинок спалахнув.

Російська армія вранці 6 вересня завдала ракетних ударів по Кривому Рогу.

"Залишаємося в укриттях", – закликав у телеграмі мер міста Олександр Вілкул.

Згодом стало відомо, що росіяни, як і напередодні, вдарили по нафтобазі. Голова ОВА Валентин Резніченко повідомив про сильну пожежу, над ліквідацією якої працюють пожежний потяг і рятувальники.

РФ обстріляла дві громади Сумської області, у Херсонській сили оборони знищили ворожий склад. Під вогнем окупантів перебували Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька, Миколаївська області.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військово-цивільних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській та Запорізькій областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Більше інформації – у нашій новині.

Президент США Джо Байден дав чітку відповідь усім, хто чекав і сподівався, що США визнають Росію державою-спонсоркою тероризму.

Відповідаючи у Білому домі на запитання журналіста, чи слід вважати Росію державою-спонсором тероризму, Байден сказав: “Ні”.

Нагадаємо, 27 липня Сенат США одностайно схвалив необов'язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росію до списку спонсорів тероризму.

Президент РФ Путін схвалив нову зовнішньополітичну доктрину РФ.

У 31-сторінковому документі зазначається, що Росія повинна “захищати, оберігати та розвивати традиції та ідеали “русского міра”.

Доктрина представлена як “стратегія м’якої сили”, водночас вона закріплює в офіційній політиці росіян ідеї щодо політики та релігії, які використовували для виправдання окупації Москвою української території та підтримку сепаратистських проросійських утворень на сході країни.

Згідно з новою політикою, Росія повинна розширити співпрацю зі слов'янськими країнами, Китаєм та Індією, а також зміцнити свої зв'язки з Близьким Сходом, Латинською Америкою та Африкою.

Доктрина передбачає, що Москва повинна і далі поглиблювати свої зв’язки з Абхазією та Осетією, двома грузинськими регіонами, визнаними Москвою незалежними після її війни проти Грузії у 2008 році, а також двома сепаратистськими утвореннями на сході України, самопроголошеними “ДНР” та “ЛНР”.

Подробиці – у новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаймо Перемогу!