Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США

Фахівці впевнені, що це свідчить про дієвість санкцій.

Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї. Про це пише New York Times із посиланням на нещодавно розсекречені дані американської розвідки.

Окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, Росія, ймовірно, пробуватиме придбати додаткове північнокорейське обладнання. При цьому незрозуміло, чи закупівлі у КНДР повʼязані з експортним контролем, бо в 152 мм артилерійському снаряді чи ракеті типу "Катюша", які виробляє Північна Корея, нема нічого високотехнологічного, стверджує військовий експерт з American Enterprise Institut Фредерік В. Каган.

"Єдина причина з якої Кремль має купувати артилерійські снаряди чи ракети у Північної Кореї, чи будь-кого іншого, полягає в тому, що Путін не хотів або не міг мобілізувати російську економіку для війни навіть на найбільш простому рівні", – вважає він.

Закупівля озброєння в КНДР, яка сама роками перебуває під санкціями, свідчить, що західні санкції обмежили ланцюжки постачання до Росії та змусили Кремль звертатися до держав-вигнанців.

Представники уряду США вважають, що рішення РФ звернутися по безпілотники до Ірану та по ракети до Північної Кореї є ознакою того, що санкції та експортний контроль заважають Москві отримувати постачання для армії.

"Кремль має стурбуватися через те, що йому взагалі доводиться щось купувати в Північної Кореї", – переконаний очільник групи щодо РФ в Інституті вивчення війни Мейсон Кларк.

Москва сподівалась, що Китай буде готовим знехтувати експортним контролем, однак Пекін, хоча й готовий купувати російську нафту зі знижкою, але не намагався продати росіянам військове обладнання чи компоненти.

Нагадаємо, Москва, після світових санкцій за війну в Україні, почала шукати союзників зі списку країн-спонсорок тероризму, зокрема задля поповнення втрат в озброєнні. Минулого місяця стало відомо, що Москва закупила безпілотники в Ірану. Апарати мали несправності.