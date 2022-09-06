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МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками місії на ЗАЕС, висловило 7 рекомендацій

Серед них - припинення обстрілів і демілітаризація території станції.

МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками місії на ЗАЕС, висловило 7 рекомендацій
Фото: https://twitter.com/rafaelmgrossi

МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками місії на Запорізьку атомну електростанцію.

Текст звіту на 52 сторінках оприлюднили на сайті агентства.

У документі виклали хронологію подій довкола ЗАЕС та інших атомних електростанцій України від початку повномасштабного вторгнення Росії, оприлюднили дані моніторингу всіх АЕС.

Щодо Запорізької АЕС МАГАТЕ висловило сім рекомендацій.

Агентство рекомендує:

  • припинити негайно обстріли на станції та поблизу неї, щоб уникнути будь-яких подальших пошкоджень ЗАЕС та пов’язаних з нею об’єктів, а також задля безпеки обслуговуючого персоналу;
  • вивести військову техніку з АЕС, яка може перешкоджати роботі систем безпеки та обладнання станції;
  • оскільки український персонал, який працює на атомній електростанції в умовах російської військової окупації, перебуває у постійному високому стресі, це може призвести до збільшення людських помилок. Тому треба створити на об'єкті належне робоче середовище, включаючи підтримку родин персоналу, а також забезпечити необхідну кількість працівників;
  • ЗАЕС уже декілька разів втрачала повністю або частково втрачала зовнішнє електропостачання. Тому необхідно зарезервувати зовнішню лінію електропостачання згідно з проєктом, яка буде доступна в будь-який час;
  • усі зацікавлені сторони мають взяти на себе зобов’язання і зробити внесок у забезпечення ефективних ланцюгів постачання для постійної ядерної безпеки та безпеки станції за будь-яких умов, включаючи безпечні транспортні коридори;
  • варто відпрацювати функції реагування на надзвичайні ситуації, а також відновити засоби реагування на надзвичайні ситуації та проводити регулярні навчання з цього приводу;
  • від початку вторгнення РФ спостерігається брак засобів і каналів зв’язку. Тому необхідно установити надійні та резервні такі засоби. З усіма міжнародними організаціями повинен бути забезпечений зв'язок, включаючи підключення до Інтернету та/або супутника.

Військова техніка РФ на першому поверсі турбінного залу 2 енергоблоку ЗАЕС
Фото: МАГАТЕ
Військова техніка РФ на першому поверсі турбінного залу 2 енергоблоку ЗАЕС

У МАГАТЕ наголосили, що українським фахівцям ЗАЕС важко працювати в умовах присутності озброєних військових, а також представників Росатому.

Крім цього, агентство висловило готовність надати усю необхідну підтримку, щоб були виконані його рекомендації.

Нагадаємо, глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що висновки місії Міжнародного агентства з атомної енергії мають призвести до деокупації Запорізької АЕС.

Також українська сторона вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС для евакуації мирних жителів.

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