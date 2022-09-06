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Верещук вимагає організувати гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС

Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори.

Верещук вимагає організувати гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС
Фото: ОПУ

Українська сторона вимагає гуманітарний коридор із територій навколо Запорізької АЕС для евакуації мирних жителів.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яку цитує пресслужба міністерства.

"Ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії продовжує залишатися напруженою. Зокрема, обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього її енергоблоку. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися", - наголосила міністр.

За її словами, Україна звертається до РФ із вимогою надати гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, людей похилого віку.

Верещук констатувала, що Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому росіянами місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі пролунав потужний вибух. Мешканці повідомили про нього близько 12:20. Після вибуху в місті одночасно зникли світло та водопостачання.

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