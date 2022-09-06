Українські військові просунулися у Луганській області, – Гайдай

Минулої доби ЗСУ просунулись на декілька сотень метрів вглиб Луганської області.

Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Луганська область тримається. Декілька сотень метрів за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють. Були відбиті атаки і відбулось певне просування. Там закріпились наші захисники", – сказав він.

Голова ОВА додав, що величезна кількість вибухів сталась на території будівель, які використовували загарбники.

"Це склади БК, техніка і особовий склад. За минулий тиждень росіяни втратили 400 людей особового складу в різних місцях і десь близько сотні одиниць техніки, яка там перебувала. Сподіваюсь, найближчим часом, ми почуємо ще гарні новини від наших захисників", – повідомив очільник Луганської області.

Нагадаємо, в окупованому Луганську знаходиться велика кількість вбитих бойовиків, яких важко упізнати. Серед родичів військовослужбовців так званої народної міліції проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих.