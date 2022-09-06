Папа Римський повідомив, що наразі лікар забороняє йому поїздку в Україну чи Росію, - CNN Portugal

Проте Франциск робить усе можливе для припинення конфлікту в Україні, перебуваючи в постійному контакті з обома президентами.

Папа Римський Франциск сказав, що його лікар поки що заборонив йому поїздку до Києва чи Москви.

Про це повідомляє CNN Portugal.

За його словами, він робить усе можливе для припинення конфлікту в Україні, перебуваючи у постійному контакті з обома президентами.

"Візит витає в повітрі. Досі не знаю. Я з ними розмовляю. Завтра, наприклад, у мене телефонна розмова з президентом Зеленським. Подивимося", - сказав Франциск.

Він визнав, що шлях діалогу у зв'язку з цією війною "важкий", проте запевнив, що не здійснить жодної поїздки принаймні до поїздки в Казахстан, яка запланована на 13-15 вересня.

"Зараз я не можу поїхати, бо після поїздки до Канади трохи сповільнилося відновлення коліна і лікар мені заборонив. Але я підтримую зв'язок телефоном... І роблю, що можу. І я прошу всіх зробити те, що вони можуть", - сказав понтифік.

Водночас Папа повідомив, що кілька представників Ватикану були в Києві з початку війни, тому попри все його присутність там "сильна".

Нагадаємо, у липні папа Римський Франциск заявив про бажання приїхати до Києва.

У серпні МЗС запросило апостольського нунція в Україні через вислів Папи Римського про вбиту пропагандистку Дугіну, названу ним "однією з невинних жертв війни".