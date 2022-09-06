Голова гуманітарної служби ООН попереджає про загрозу голоду в Сомалі

Частина африканської країни Сомалі страждатиме від голоду в період з жовтня по грудень через посилення посухи та різке зростання світових цін на харчові продукти.

Про це пише Reuters з посиланням на ООН.

“Африканський Ріг” (Сомалійський півострів) переживає найсильнішу посуху за останні 40 років, і експерти кажуть, що регіон на шляху до п’ятого поспіль невдалого сезону дощів.

“Голод на порозі”, – заявив голова гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс на прес-конференції в столиці Сомалі Могадішо.

“Були ознаки того, що голод торкнеться деяких частин південної частини центру Сомалі, але зараз вони є гіршими, ніж у 2010 та 2011 роках, через чотири невдалі сезони дощів та десятиліття конфліктів”, – йдеться у повідомленні.

Голод 2011 року забрав понад чверть мільйона життів, більшість з яких – діти. Глобальна агенція допомоги “International Rescue Committee” заявила, що тоді про голод оголосили запізно.

“Люди вже вмирають. Під час останнього голоду в Сомалі в 2011 році половина всіх смертей сталася до оголошення голоду”, – сказав глава ICR Девід Мілібенд.

Нагадаємо, у 2017 році ООН визнала ситуацію в Ємені, Нігерії, Сомалі і Південному Судані найбільшою гуманітарною кризою з 1945 року.