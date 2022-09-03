Росія поскаржилась ООН, що США не дали візи жодному члену делегації до Генасамблеї включно з Лавровим

Без віз лишився і льотний екіпаж та журналісти.

Росія запросила в США візи для 56 членів делегації включно з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, аби вони відвідали зустріч у межах Організації Обʼєднаних Націй у Нью-Йорку. Штати поки що жодної візи не дали, пише Reuters із посиланням на лист російського посла в ООН Сергія Небензі на адресу генсека Антоніу Гутерреша.

Представник Держдепу заявив, що Штати серйозно ставляться до своїх зобовʼязань в якості країни перебування ООН. Він додав, що візові записи є конфіденційними, тому окремі випадки коментувати він не буде.

Згідно з угодою штаб-квартири ООН 1947 року, США зобовʼязані дозволяти доступ іноземних дипломатів до Організації, але Вашингтон заявляє, що може відмовити у візі з причин "безпеки, тероризму та зовнішньої політики".

"Щороку ми обробляємо сотні віз для делегатів РФ на заходи ООН. Це особливо важливо через необґрунтовані дії Росії проти нашого посольства, зокрема примусового звільнення місцевих та національних співробітників з третіх країн, що серйозно обмежило наш штат і, відповідно, наші можливості з обробки віз", – сказав представник Держдепу.

Росія заявляє, що візи не отримали не лише дипломати, а й льотний екіпаж і журналісти.

Речниця ООН Ері Канеко сказала, що Гутерреш та інші посадовці Організації перебувають у тісному контакті з США і РФ стосовно віз.

Після початку повномасштабної війни Вашингтон застосував проти Лаврова санкції як проти особи, що несе пряму відповідальність за вторгнення.