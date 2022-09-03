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Іранський військовий корабель на 18 годин захопив два американські надводні безпілотники

Судна робили несекретні знімки в Червоному морі.

Іранський військовий корабель на 18 годин захопив два американські надводні безпілотники
Saildrone Explorers
Фото: Naval Technologies

Іранський військовий корабель захопив у Червоному морі два американські надводні безпілотники. Він звільнив їх через 18 годин.

Про це пише The Washington Post із посиланням на заяву військово-морських сил.

Інцидент відбувся у четвер у південній частині Червоного моря. Іранській корабель Jamaran захопив два Saildrone Explorers – некерованих екіпажем судна на вітровій та сонячній енергії без озброєння, які робили несекретні фотографії в міжнародних водах. 

Есмінці з керованими ракетами відправили вертольоти і намагались домовитись з екіпажем іранського корабля про звільнення суден. 

Провокаційний крок з боку іранського корабля було зроблено на тлі глухого кута в ядерних перемовинах Вашингтона та Тегерана. 

Нагадаємо, 30 серпня військово-морські сили США не дозволили іранському кораблю захопити американський морський безпілотник Saildrone Explorer у Перській затоці. 

Патрульний прибережний корабель USS Thunderbolt і гелікоптер ВМС американців рушили до місця події. За словами представників оборони, іранці скинули буксирний трос і зрештою залишили територію.

Жодна сторона не стріляла і американці не намагалися перешкодити іранському кораблю, яким керував Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР), піти.

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