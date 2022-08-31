США не дозволили Ірану захопити американський морський безпілотник у Перській затоці

Безпілотний корабель є частиною нової робочої групи Сполучених Штатів, яка використовує датчики та штучний інтелект для моніторингу потенційних загроз.

Військово-морські сили США не дозволили іранському кораблю захопити американський морський безпілотник у Перській затоці 30 серпня.

Про це пише The Wall Street Journal.

Нове зіткнення підкреслило гостру напруженість між Тегераном і Вашингтоном, заявили чиновники оборони США.

“Епізод почався в понеділок увечері, коли ВМС США помітили іранський корабель, який буксирував безпілотне американське судно “Saildrone Explorer”, оснащене камерою, радарами та датчиками”, – йдеться у повідомленні.

Патрульний прибережний корабель “USS Thunderbolt” і гелікоптер ВМС американців рушили до місця події. За словами представників оборони, іранці скинули буксирний трос і зрештою залишили територію.

Жодна сторона не стріляла і американці не намагалися перешкодити іранському кораблю, яким керував Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР), піти.

Командувач військово-морськими силами США у регіоні віцеадмірал Бред Купер заявив, що дії Ірану у міжнародних водах були “кричущими, необґрунтованими та несумісними з поведінкою професійних морських сил”.

Іранське видання Nournews, близьке до Вищої ради національної безпеки країни, повідомило, що ВМС КВІР “затримали американське судно, щоб переконатися у безпеці судноплавних шляхів, і вирішили самостійно звільнити його після того, як поінформували американський патрульний корабель про безпеку та безпечну навігацію”.

Військово-морські сили США розгортають у регіоні мережу вдосконалених безпілотних повітряних і морських датчиків “Task Force 59”, призначену для використання штучного інтелекту, аби моніторити потенційні загрози. Цей епізод став першим випадком, коли іранці намагалися захопити одне з безпілотних суден оперативної групи.

“Були й інші зіткнення між двома сторонами в морі. У червні три іранські швидкохідні катери атакували патрульний корабель ВМС США “Sirocco”, коли він рухався через Ормузьку протоку. У якийсь момент один із іранських суден підійшов до американського корабля на відстань 50 ярдів, після чого США запустили попереджувальну сигнальну ракету”, – зазначає видання.

Сутички виникли на тлі опосередкованих перемовин США та Ірану щодо можливого відновлення угоди 2015 року, яка обмежує ядерну програму Тегерана. Відновлення цієї угоди, яку зірвав колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, тимчасово зведе нанівець низку ядерних досягнень Ірану.

Це також надасть Ірану заморожені кошти на десятки мільярдів доларів та зніме санкції, що дозволить країні витрачати більше коштів на свої звичайні сили та посередників у регіоні.

За словами офіційних осіб США, останніми тижнями між американськими військами та підтримуваними Іраном ополченцями сталися більш жорстокі зіткнення.

15 серпня підтримувані Іраном ополченці в центральному Іраку атакували американську базу Аль-Танфі у Сирії. Базу атакували за допомогою двох безпілотників, наданих Тегераном, кажуть офіційні особи США. Жоден американський солдат не постраждав.

Адміністрація Байдена відповіла 24 серпня авіаударами по бункерах з боєприпасами та матеріально-технічним забезпеченням, яке використовують сили, що підтримують Іран у Сирії. Це призвело до ще більшого бою, коли бойовики, які підтримували Іран, обстріляли ракетами позиції США на сході Сирії, а США вдарили вертольотами “Apache”, бойовими гелікоптерами “AC-130” і гаубицями “M-777”.

“Повідомляється, що в цьому епізоді було вбито чотирьох бійців ополчення. Двоє американських військовослужбовців отримали уламкові поранення, а третій – струс мозку, але з того часу всі троє видужали”, – повідомляють американські військові.

Раніше Іран намагався збити та захопити американські безпілотники, що працюють у регіоні. У 2019 році Іран збив американський безпілотник, заявивши, що він порушив повітряний простір країни, а США заявили, що дрон діяв на міжнародній території. У грудні 2012 року іранські офіційні особи заявили про виявлення безпілотника ВМС США над Перською затокою, але американці спростували заяви Ірану.