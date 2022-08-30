Російським туристам більше не раді в Європі, - МЗС Нідерландів

Російським туристам більше не раді в Європі і їм більше не потрібно видавати візи.

Про це повідомляє RTL Nieuws.

“У Європі ми виступатимемо за те, щоб не продовжувати видавати туристичні візи. Ми чітко розрізняємо туристичні візи та інші візи”, - повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

Він не вважає, що звичайні росіяни покарані за війну, оскільки в Європу приїжджають ті з них, хто може витрачати гроші, а багаті росіяни часто пов’язані з режимом.

Хукстра пропонує залишити росіянам можливість отримувати інші візи - для навчання, відвідування родини, для біженців або для довгострокового проживання.

Нагадаємо, Франція та Німеччина виступили категорично проти заборони на видачу віз громадянам Росії. У спільному меморандумі країни "застерігають від обмежень нашої візової політики, аби запобігти підкріпленню російського наративу та провокації ненавмисного ефекту (так званого – ред.) гуртування довкола прапора".