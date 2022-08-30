У Багдаді внаслідок сутичок загинули 17 людей, сотні отримали поранення

До заворушень призвела заява одного з духовних лідерів шиїтів про вихід з політики.

У Багдаді 29 серпня щонайменше 17 людей загинули і ще близько 270 були поранені внаслідок масових заворушень, що почалися після оголошення одним із духовних лідерів шиїтів Муктадою ас-Садром про вихід із політики. Його прихильники штурмували урядовий палац та почали конфронтацію з угрупованнями опонентів, пишуть Reuters і Euronews.

Уночі в іракській столиці лунали кулеметні черги та вибухи, а трасуючі спалахи вогню піднімалися в небо над Зеленою зоною, де розташовані штаб-квартира уряду та іноземні посольства. Це найсильніші бої в Багдаді за останні роки.

Військові Іраку оголосили безстрокову комендантську годину і закликали протестувальників покинути Зелену зону, в Багдад ввели регулярну армію.

Civil war has broken out in Iraq....

Bagdad green Zone has been breached and the US Embassy is being evacuated just as it was in Kabul or Saigon......



The Personal Militia of the Nationalist Shia Cleric Muqtada al-Sadr are clashing with Govt & allied Iranian forces.... pic.twitter.com/ge2veil7KG — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) August 29, 2022

У зіткненнях брали участь прихильники Садра, включно з озброєними повстанцями, і військові Іраку. У стрілянині було поранено начальника штабу іракської федеральної поліції. Співробітники служби безпеки заявили, що деякі сутички відбулися між бійцями Бригади миру Садра та членами іракських сил безпеки, які охороняли Зелену зону. Не виключається також участь повстанців, повʼязаних з Іраном.

У заяві, яка призвела до заворушень, Садр сказав, що він відмовиться від будь-якої політичної діяльності через "неспроможність інших шиїтських лідерів і партій реформувати корумповану й занепадну систему управління".

У жовтні партія Садра перемогла на виборах, однак він відкликав своїх депутатів з парламенту, оскільки йому не вдалось сформувати уряд. Садр виступав і проти США, і проти Ірану, і прагнув створити альянс проти шиїтських партій, фінансованих Іраном.

З кінця липня прихильники Садра займали будівлю парламенту, куди вони ввірвались на знак протесту проти призначення премʼєром його суперника. Потім – пішли на штаб-квартиру уряду в Зеленій зоні. Після цього відбулися сутички між прихильниками Садра та проіранськими повстанцями. Вони кидались один в одного камінням.

Іракські угруповання брали участь у конфесійному конфлікті з 2003 року, а останнім часом це переросло в внутрішньоконфесійну конкуренцію.

Ірак майже рік лишається без президента і премʼєр-міністра. Садр, хоч і не має уряду, зберігає вплив на державні установи і контролює воєнізоване угруповання з тисячами членів. Тимчасовим премʼєром є Мустафа аль-Казимі. Він зупинив засідання кабінету після того, як протестувальники штурмували урядові будівлі. Аль-Казимі публічно просив Садра втрутитись, щоб припинити насильство. Садр оголосив голодування на знак протесту через застосування зброї всіма сторонами заворушень.