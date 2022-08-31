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Ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії, - МЗС Румунії

Таких стосунків, як раніше, із Росією вже не буде.

Ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії, - МЗС Румунії
Фото: Еспресо

Євросоюз у відносинах з Росією має позбутися будь-якої залежності від Москви.

Про це повідомляє “Еспресо”.

"Ми не можемо повернутися до звичних відносин із РФ. Зараз, звісно, рано оцінювати майбутнє відносин між ЄС і Росією, бо це залежить від розвитку подій в Україні. Але одна річ зрозуміла: ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії", – заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

Він також анонсував зустріч із міністрами закордонних справ України, Молдови та Грузії в середу. Це буде перша зустріч після надання Молдові та Україні статусу кандидатів у члени Євросоюзу.

“Ми маємо почути ці країни, дізнатися їхні потреби, щоб надати допомогу й технічну підтримку реформам, після яких вони стануть членами ЄС", – додав Ауреску.

Як раніше повідомлялось, на думку МЗС Нідерландів російським туристам більше не раді в Європі і їм більше не потрібно видавати візи.

Нагадаємо, Франція та Німеччина виступили категорично проти заборони на видачу віз громадянам Росії. У спільному меморандумі країни "застерігають від обмежень нашої візової політики, аби запобігти підкріпленню російського наративу та провокації ненавмисного ефекту (так званого – ред.) гуртування довкола прапора".

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