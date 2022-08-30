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США допомогли Україні зі зброєю для контрнаступу на півдні, - СNN

Вони надіслали додаткові боєприпаси, артилерію та снаряди Javelin під час передачі декількох пакетів допомоги упродовж останніх двох місяців.

США допомогли Україні зі зброєю для контрнаступу на півдні, - СNN
Фото: James Bove/US Air Force

Готуватися до контрнаступу на півдні українським військовим допомагала адміністрація Джозефа Байдена, повідомляє СNN з посиланням на представника адміністрації.

Для цього американська сторона постачала необхідну зброю, запити на яку давала Україна. Наша держава надіслала відповідне прохання з переліком зброї за декілька місяців до початку операції.

США виконали багато з цих запитів. Вони надіслали додаткові боєприпаси, артилерію та снаряди Javelin під час передачі декількох пакетів допомоги упродовж останніх двох місяців.

Про військову допомогу було відомо, але приховувалося, що її частково розробили для забезпечення контрнаступу на півдні України.

Щоб визначити, яка саме зброя необхідна для проведення операції, з українським колегами спілкувалися міністр оборони США Ллойд Остін і генерал Марк Міллі 

Нагадаємо, 26 серпня відбулася чергова телефонна розмова Головнокомандувача Валерія Залужного із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час попередньої розмови Залужний просив у Міллі посилення артилерією.

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