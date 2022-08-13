Розгромлено п'яту частину російської армії, - Залужний

Активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту.

Українські захисники розгромили п'яту частину російських окупаційних військ.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Таку цифру він озвучив під час телефонної розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі - пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена", - зазначив Залужний.

Він додав, що наразі активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. Тому Україна дуже потребує посилення артилерією.

Головнокомандувач зазначив, що з цим проханням звернувся з цим до українських партнерів.

"Щиро вдячний генералу Міллі та всій Американській нації за дієву підтримку у захисті нашого героїчного народу та спільних цінностей - свободи і демократії", - наголосив Залужний.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 13 серпня втрати російських загарбників становлять орієнтовно 43400 осіб.