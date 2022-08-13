Правоохоронці зафіксували за добу понад 100 руйнувань в Донецькій області від обстрілів росіян.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Росармія накрила вогнем Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар’їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, а також Срібне.

Фото: МВС

"Ворог вдарив по мирному населенню з авіації, ракет "Іскандер-9М723", реактивних систем "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії. Зруйновано та пошкоджено 101 об’єкт – 94 житлових будинки, дитячий садок, школа в с. Срібному, два заводи тощо", - зазначили в міністерстві.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

У відомстві підкреслили, що поліціянти задокументували воєнні злочини Росії. Також поліція та Служба безпеки відкрили кримінальні провадження через порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, минулої доби рашисти вбили п’ятьох жителів Донецької області.

Також росіяни обстріляли в Авдіївці журналістів "Українського свідка". Потерпілі кажуть - з ворожої артилерії били прицільно, адже перед тим військовий, який супроводжував знімальну групу, чув звук роботи квадрокоптера.