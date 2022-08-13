Потерпілі кажуть - з ворожої артилерії били прицільно, адже перед тим військовий, який супроводжував знімальну групу, чув звук роботи квадрокоптера.

Знімальна група проєкту "Український свідок" потрапила під російський обстріл в Авдіївці.

Журналісти були екіпіровані відповідно до міжнародних вимог — із написами PRESS на касках і бронежилетах. Кажуть - є підстави вважати, що росіяни били по них прицільно.

За словами військового, який супроводжував групу, він чув звук роботи квадрокоптера. Отже, є підстави вважати, що росіяни корегували вогонь.

Як розповіли журналісти, у цьому районі Авдіївки перебувають тільки цивільні, час од часу сюди приїжджає гуманітарна допомога. Підрозділів Збройних Сил України тут немає.

Прифронтове місто Авдіївка розташоване за 13 км на північ від Донецька. Від 2014-го тут точаться бої, а починаючи з 24 лютого 2022 року росіяни регулярно обстрілюють його забороненими фосфорними боєприпасами і застосовують термобаричну зброю.

Члени знімальної групи розповідають - наразі росіяни руйнують приватний житловий сектор міста.

За словами військового, снаряд прилетів у дім, коли знімальна група перебувала в укритті. В місті видно свіжі "прильоти" і руйнування, яких завдали ці артилерійські удари: деякі будинки палають у момент зйомки.

Під час обстрілу в бронежилет журналіста "Українського свідка" Олексія Продайводи прилетів уламок. На щастя, ані знімальна група, ані військовий, який її супроводжував, не постраждали.

Нагадаємо, на початку липня журналісти французького телеканалу FRANCE 24 потрапили під обстріл під час роботи над сюжетом про українських рятувальників у Донецькій області.

Парламент ухвалив закон про додаткові гарантії безпеки журналістів на війні.