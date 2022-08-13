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Окупанти зазнали втрат на Ізюмському напрямку, - Синєгубов

Ворог намагався проводити наступальні дії.

Окупанти зазнали втрат на Ізюмському напрямку, - Синєгубов
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

Російські війська зазнали втрат на Ізюмському напрямку і відступили після серйозних втрат. 

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Liga.

"Ворог намагався проводити наступальні дії на позиції наших військ на Ізюмському напрямку, це південно-східний напрямок нашої області. Однак він зазнав значних втрат", – заявив Синєгубов.

За його словами, росіяни відійшли на раніше зайняті позиції. Схожа ситуація на півночі області. Росіяни обстрілюють українські позиції, але бійці ЗСУ стоять – і ворог відступає.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Харківському напрямку противник продовжив вогневе ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів, Мосьпанове та Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Мосьпанового.

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