Ще 352 мешканця Ірпеня, які втратили дах над головою через російське вторгнення, отримали тимчасове житло. У місті розпочало роботу модульне містечко “Дубки”.

Про це у Telegram повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Сьогодні разом із послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі, міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим, головою Київської ОВА Олексієм Кулебою, головою Інвестради Ірпеня Володимиром Карплюком ми запустили в повноцінну роботу модульне містечко “Дубки”, – заявив він.

Фото: Олександр Маркушин у Telegram

Зазначається, що Ірпінь безкоштовно отримав модульні конструкції від уряду Польщі за домовленостями з Міністерством розвитку громад та територій України.

“До облаштування благоустрою, створення комфортного затишного простору для наших ірпінців долучилося дуже багато людей, зокрема і благодійників, яким я дуже-дуже дякую”, – сказав чиновник.

Фото: Олександр Маркушин у Telegram

Модульне містечко складається із 88 чотиримісних житлових модулів, 55 із них – вже заселені.

“У них облаштувалися сім’ї наших медиків, освітян та військовослужбовців, які залишилися без житла. Також на території містечка є бібліотека, невеликий спортзал, дитяча ігрова кімната, кімната для відпочинку та зона для прання і прасування”, – уточнив він.

Фото: Олександр Маркушин у Telegram

Мешканцям “Дубків” не доведеться самим куховарити, бо для них готуватиме смачні гарячі страви команда World Central Kitchen.

Нагадаємо, фахові комісії обстежили вже майже 95% пошкоджених внаслідок війни з Росією об’єктів інфраструктури Ірпеня і виявили, що росіяни повністю зруйнували майже півтори тисячі приватних будинків у місті.