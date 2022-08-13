У Закарпатській області третю добу поспіль гасять масштабну лісову пожежу, працюють літаки та вертольоти.

Про це повідомляє у Facebook Закарпатське обласне управління лісомисливського господарства.

“Продовжуємо контролювати ситуацію щодо пожежі в лісфонді Ужгородського лісогосподарського підприємства з повітря. Цілу ніч працювали над ліквідацією пожежі на землях лісфонду, який безпощадно палає вже третій день. Ситуація дещо погіршувалася, проте, ближче до ранку стабілізувалась: вогонь значно збавив свої оберти”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Закарпатське обласне управління лісомисливського господарства у Facebook

Фото: Закарпатське обласне управління лісомисливського господарства у Facebook

Зазначається, що після обльоту пожежі засобами аеророзвідки виявлено новий осередок вогню.

Нагадаємо, 11 серпня Росія обстріляла Сумську область. Унаслідок обстрілу виникла пожежа, згоріло поле пшениці.