У Закарпатській області третю добу поспіль гасять масштабну лісову пожежу, працюють літаки та вертольоти.
Про це повідомляє у Facebook Закарпатське обласне управління лісомисливського господарства.
“Продовжуємо контролювати ситуацію щодо пожежі в лісфонді Ужгородського лісогосподарського підприємства з повітря. Цілу ніч працювали над ліквідацією пожежі на землях лісфонду, який безпощадно палає вже третій день. Ситуація дещо погіршувалася, проте, ближче до ранку стабілізувалась: вогонь значно збавив свої оберти”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після обльоту пожежі засобами аеророзвідки виявлено новий осередок вогню.
Нагадаємо, 11 серпня Росія обстріляла Сумську область. Унаслідок обстрілу виникла пожежа, згоріло поле пшениці.