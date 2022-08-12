Понад 1000 пожежників гасять пожежу на південному заході Франції у регіоні Жиронда, яка вже знищила близько 7400 гектарів лісу.

Про це пише BBC з посиланням на чиновників.

Пожежа приблизно за 30 км на південний схід від Бордо, у районі містечка Ландірас, знищила кілька будинків і змусила 10 тисяч людей покинути місто.

Там ж у липні лісова пожежа спалила 14 000 гектарів, перш ніж її вдалося локалізувати. Це був найсухіший місяць у Франції з 1961 року.

“Це людоїд, це монстр”, – сказав представник пожежної служби Грегорі Алліон французькому радіо RTL.

Сильний вітер і висока температура заважають гасінню пожежі.

Фото: ЕРА/UPG

65 німецьких пожежників прибули з Бонна, також очікують рятувальників з Польщі та Румунії.

Франція має 9 вертольотів для скидання води, а також отримає кілька пожежних літаків із Греції та Швеції.

Фото: ЕРА/UPG

Цього літа Франція та низка інших європейських країн пережили хвилю смертоносних лісових пожеж, викликаних рекордними температурами та засухою по всьому континенту.

Спека в Португалії та Іспанії забрала життя понад 1000 людей.

У Великобританії набуло чинності бурштинове попередження про екстремальну спеку: прогнозується, що температура в деяких районах протягом наступних чотирьох днів досягне 37°C. Влада попереджає, що хвиля тепла, ймовірно, вплине на здоров'я людей, транспортне сполучення та умови праці.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, науковці вважають, що до аномальної спеки призвели загальні кліматичні зміни.