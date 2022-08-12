Ядерний шантаж. Що відбувається на найбільшій АЕС Європи?
Ядерний шантаж. Що відбувається на найбільшій АЕС Європи?
До 13 000 білоруських військових погодилися на участь у війні проти України, – Громов
До 13 000 білоруських військових погодилися на участь у війні проти України, – Громов
На військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи
На військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи
Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
Після вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябровка" очікуються нові рішення щодо керівного складу російських військ, – Громов
Після вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябровка" очікуються нові рішення щодо керівного складу російських військ, – Громов
Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі в Криму
Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі в Криму
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
ГоловнаСвіт

Понад тисяча пожежників гасять лісову пожежу біля французького Бордо

Вогонь-монстр знищив близько 7400 гектарів лісу.

Понад тисяча пожежників гасять лісову пожежу біля французького Бордо
Фото: ЕРА/UPG

Понад 1000 пожежників гасять пожежу на південному заході Франції у регіоні Жиронда, яка вже знищила близько 7400 гектарів лісу.

Про це пише BBC з посиланням на чиновників.

Пожежа приблизно за 30 км на південний схід від Бордо, у районі містечка Ландірас, знищила кілька будинків і змусила 10 тисяч людей покинути місто. 

Там ж у липні лісова пожежа спалила 14 000 гектарів, перш ніж її вдалося локалізувати. Це був найсухіший місяць у Франції з 1961 року.

“Це людоїд, це монстр”, – сказав представник пожежної служби Грегорі Алліон французькому радіо RTL.

Сильний вітер і висока температура заважають гасінню пожежі.

Фото: ЕРА/UPG

65 німецьких пожежників прибули з Бонна, також очікують рятувальників з Польщі та Румунії.

Франція має 9 вертольотів для скидання води, а також отримає кілька пожежних літаків із Греції та Швеції.

Фото: ЕРА/UPG

Цього літа Франція та низка інших європейських країн пережили хвилю смертоносних лісових пожеж, викликаних рекордними температурами та засухою по всьому континенту.

Спека в Португалії та Іспанії забрала життя понад 1000 людей.

У Великобританії набуло чинності бурштинове попередження про екстремальну спеку: прогнозується, що температура в деяких районах протягом наступних чотирьох днів досягне 37°C. Влада попереджає, що хвиля тепла, ймовірно, вплине на здоров'я людей, транспортне сполучення та умови праці.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, науковці вважають, що до аномальної спеки призвели загальні кліматичні зміни. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також