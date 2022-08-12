Понад 1000 пожежників гасять пожежу на південному заході Франції у регіоні Жиронда, яка вже знищила близько 7400 гектарів лісу.
Про це пише BBC з посиланням на чиновників.
Пожежа приблизно за 30 км на південний схід від Бордо, у районі містечка Ландірас, знищила кілька будинків і змусила 10 тисяч людей покинути місто.
Там ж у липні лісова пожежа спалила 14 000 гектарів, перш ніж її вдалося локалізувати. Це був найсухіший місяць у Франції з 1961 року.
“Це людоїд, це монстр”, – сказав представник пожежної служби Грегорі Алліон французькому радіо RTL.
Сильний вітер і висока температура заважають гасінню пожежі.
65 німецьких пожежників прибули з Бонна, також очікують рятувальників з Польщі та Румунії.
Франція має 9 вертольотів для скидання води, а також отримає кілька пожежних літаків із Греції та Швеції.
Цього літа Франція та низка інших європейських країн пережили хвилю смертоносних лісових пожеж, викликаних рекордними температурами та засухою по всьому континенту.
Спека в Португалії та Іспанії забрала життя понад 1000 людей.
У Великобританії набуло чинності бурштинове попередження про екстремальну спеку: прогнозується, що температура в деяких районах протягом наступних чотирьох днів досягне 37°C. Влада попереджає, що хвиля тепла, ймовірно, вплине на здоров'я людей, транспортне сполучення та умови праці.
Нагадаємо, науковці вважають, що до аномальної спеки призвели загальні кліматичні зміни.