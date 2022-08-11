За результатами зустрічі у Копенгагені Україні виділять 1,5 млрд євро на безпекові питання

Після зустрічі представників 26 країн у Копенгагені було виділено понад 1,5 мільярда євро готівкою, обладнанням і навчанням для зміцнення військового потенціалу України у війні проти Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра оборони Данії Мортена Бодскова.

“Гроші, виділені групою з 26 країн на конференції в Копенгагені, будуть використані для постачання наявної зброї, ракет і боєприпасів, збільшення виробництва зброї для України, навчання українських солдатів і розмінування охоплених війною районів в Україні”, - йдеться у повідомленні.

За словами Бодскова, міністри оборони Польщі, Словаччини та Чехії заявили, що готові розширити виробництво артилерійських систем, боєприпасів та іншої військової техніки для України.

Великобританія пообіцяла виділити додаткові 300 млн євро, включаючи реактивні системи залпового вогню та високоточні ракети M31A1, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

Нагадаємо, Великобританія подвоює кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) М-270, які надсилає в Україну. До трьох вже наданих установок доєднаються ще три.

Як раніше повідомлялось, заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол заявив про те, що Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності NASAMS протягом декількох місяців.