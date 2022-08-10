Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
ГоловнаСвіт

Україна запропонувала Бельгії взяти шефство над однією з постраждалих від війни з РФ областей

Україна вдячна Бельгії за беззастережну підтримку України в її протистоянні російській агресії.

Україна запропонувала Бельгії взяти шефство над однією з постраждалих від війни з РФ областей
Фото: Пресслужба МЗС

Сьогодні, 10 серпня, перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова прийняла посла Бельгії в Україні Петера Ван де Вельде. Сторони обговорили, серед іншого, відбудову України.

Про це повідомила пресслужба МЗС

Еміне Джапарова та Петер Ван де Вельде обговорили можливості залучення бельгійських компаній до реалізації проєктів з відбудови України. 

Зокрема, Бельгію запросили взяти шефство над однією з областей України, які особливо постраждали від варварських дій з боку Росії.

Також Еміне Джапарова та Петер Ван де Вельде обговорили проведення другого саміту Кримської платформи у форматі онлайн 23 серпня.

Раніше повідомлялось, що Чехія, Фінляндія та Швеція братимуть участь у відновленні Луганщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також