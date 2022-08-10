Україна запропонувала Бельгії взяти шефство над однією з постраждалих від війни з РФ областей

Україна вдячна Бельгії за беззастережну підтримку України в її протистоянні російській агресії.

Сьогодні, 10 серпня, перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова прийняла посла Бельгії в Україні Петера Ван де Вельде. Сторони обговорили, серед іншого, відбудову України.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Еміне Джапарова та Петер Ван де Вельде обговорили можливості залучення бельгійських компаній до реалізації проєктів з відбудови України.

Зокрема, Бельгію запросили взяти шефство над однією з областей України, які особливо постраждали від варварських дій з боку Росії.

Також Еміне Джапарова та Петер Ван де Вельде обговорили проведення другого саміту Кримської платформи у форматі онлайн 23 серпня.

Раніше повідомлялось, що Чехія, Фінляндія та Швеція братимуть участь у відновленні Луганщини.