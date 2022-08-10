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Джонсон та Макрон обговорили допомогу Україні та продовольчу кризу, спричинену Росією

Прем'єр Британії та президент Франції підтвердили свою рішучість підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

Джонсон та Макрон обговорили допомогу Україні та продовольчу кризу, спричинену Росією
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 9 серпня, провели телефонну розмову. Вони говорили про допомогу Україні, а також про продовольчу кризу, спричинену російською агресією.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

Зазначається, що співрозмовники підтвердили свою рішучість підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також - підтримувати високий рівень координації між партнерами для задоволення військових, гуманітарних та економічних потреб українців.

"Також говорили про продовольчу кризу, спричинену російською агресією проти України. Обидва лідери підтвердили свою підтримку європейським зусиллям дозволити експорт автомобільним та річковим транспортом у рамках «маршрутів солідарності»", - йдеться в повідомленні.

Джонсон і Макрон також обговорили зміцнення двосторонніх відносин між Францією та Сполученим Королівством.

Нагадаємо, Борис Джонсон планує прощальний візит до України перед тим, як остаточно піде у відставку.

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