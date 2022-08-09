Байден підписав ратифіковані протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Фінляндія та Швеція стали ще на крок ближчими до вступу до НАТО.

Сьогодні, 9 серпня, в Білому Домі президент США Джозеф Байден підписав раніше ратифіковані протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Разом ми взяли на себе зобов’язання, що Сполучені Штати, Фінляндія і Швеція продовжать зберігати пильність щодо будь-яких загроз для нашої спільної безпеки”, - заявив Байден, і додав, що перед церемонією провів телефонні переговори з лідерами цих держав.

Президент США закликав союзників по НАТО якомога швидше завершити процеси ратифікації на національному рівні, щоб Швеція та Фінляндія набули офіційного членства.

Байден також згадав, що Путін хотів роз’єднати НАТО, але все вийшло навпаки.

“Він прагнув добитися “фінляндизації” НАТО, однак отримав “НАТОфікацію” Фінляндії”, - зазначив Байден, і нагадав основний принцип колективної оборони Альянсу, коли атака на одного вважається нападом на всіх членів.

Нагадаємо, в середу, 3 серпня, Сенат США схвалив вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.