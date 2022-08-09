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США дають Україні $89 млн на розмінування, - Reuters

Кошти скерують на оснащення та навчання 100 команд саперів.

США дають Україні $89 млн на розмінування, - Reuters
Фото: EPA/UPG

У Державному департаменті США погодили виділення для України 89 мільйонів доларів на розмінування, повідомляє Reuters.

Кошти скерують на оснащення та навчання 100 команд, які знешкоджуватимуть боєприпаси.

Цей проєкт є наймасштабнішою програмою США з розмінування України. Її втілюватимуть в життя через підрядників та неурядові організації.

Сполучені Штати Америки є одним із найбільших спонсорів розмінування - за 1993-2021 роки держава виділила понад $4,2 млрд понад сотні країн.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони повідомили, що компанія Tetra Tech – офіційний представник Державного департаменту США – надасть допомогу Україні у сфері протимінної діяльності.

За даними МВСУ, понад 30 мільйонів гектарів території нашої держави потребують розмінування.

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