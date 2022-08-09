МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання

"МОН невідомо, чому Офіс освітнього омбудсмена узяв на себе відповідальність та ініціативу дублювання функцій ДСЯО, тим паче тих, які виконати фахово не має фізичної можливості".

Міносвіти відреагувало на публікацію результатів опитування освітнього омбудсмена Сергія Горбачова про форму навчання для українських школярів.

Позицію оприлюднили на сайті міністерства.

У відомстві результати опитування назвали нерепрезентативними, а опитування - необ'єктивним.

"Зокрема, неможливо проконтролювати об’єктивність даних, що надані учасниками опитування, а також ймовірно проходження опитування одним учасником нескінченну кількість разів тощо. МОН невідомо, з яких причин Офіс омбудсмена ініціював опитування, результатам якого не можна довіряти. Також МОН невідомо, чи були на це витрачені бюджетні кошти, якщо – так, в якому розмірі", - зазначили в міністерстві.

МОН підкреслило, що опитування про готовність до початку навчання з 1 вересня 2022 року вчора, 8 серпня, завершила Державна служба якості освіти України.

"Участь у ньому взяли близько 100 тис. учасників. Нині фахівці ДСЯО завершують обробку та узагальнення результатів, які найближчим часом будуть оприлюднені", - зазначили в міністерстві.

"МОН невідомо, чому Офіс освітнього омбудсмена узяв на себе відповідальність та ініціативу дублювання функцій ДСЯО, тим паче тих, які виконати фахово не має фізичної можливості. Тому коментувати чи роз’яснювати оприлюднені результати "опитування" Офісу освітнього омбудсмена наразі є недоречно", - додали в Міносвіти.

Нагадаємо, нині Сергій Горбачов оприлюднив на своїй Facebook-сторінці результати опитування батьків, які перебувають в Україні щодо форми навчання їхніх дітей. Більшість виступила проти очної форми. Освітній омбудсман підкреслив, що результати є нерепрезентативними.

За даними обласних адміністрацій, за очне навчання в школах виступають 53% батьків школярів Сумщини, у Києві - 70%. А як навчатимуться школярі Харківщини - вирішать ближче до початку навчального року.