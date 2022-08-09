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Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі

Головнокомандувач зазначив, що процес надання військової допомоги Україні є безперервним.

Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі
Кристофер Каволі
Фото: wikipedia.org

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Залужного.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Збройні Сили України і США налагодили взаємну довіру, постійний діалог на стратегічному рівні та ефективну співпрацю - на оперативній ланці. Це робить співробітництво обох сторін системним і результативним.

Залужний також додав, що процес надання військової допомоги Україні є безперервним. 

Нагадаємо, минулого тижня Залужний поспілкувався телефоном із колегою з США Марком Міллі та НАТО Крістофером Каволі.

До цього Головнокомандувач ЗСУ, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спілкувалися з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Вони обговорили потреби української армії, ситуацію на фронті та організацію розмови між президентами США й України.

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