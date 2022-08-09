Нині Укрзалізниця призначила регіональний експрес №805/806 Харків - Суми - Конотоп.

Про це повідомили в пресслужбі національного перевізника.

В УЗ зазначили, що формувати транспортний кластер в східному регіоні України завершили незадовго до повномасштабного російського вторгнення. Через війну проєкт запустити не вдалося. Лише з наступом українського війська і звільненням територій з'явилася можливість запустити експрес.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

"Він вирушатиме з Харкова щоденно о 16:10, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08. Зворотно, з Конотопа, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:44. Поїзд буде проходити через 7 міст, у тому числі Люботин, Білопілля та Ворожбу. На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКР-3", - розповіли в Укрзалізниці.

У перевізника також наголосили, що з нетерпінням чекають, аби "запустити цей новенький дизель-поїзд його старим маршрутом — з Харкова до Попасної через Сватове, Рубіжне та Лисичанськ".

Нагадаємо, днями Укрзалізниця призначила курсування додаткових приміських поїздів. Також УЗ заявила, що розширює мережу Kyiv City Express.