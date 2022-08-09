З початком опалювального сезону ​компенсацію за прихисток переселенців збільшать до 900 гривень, - Шуляк

З початком опалювального сезону сім’ї, які поселили у себе вимушених переселенців, зможуть отримувати більшу компенсацію за кожну прийняту особу.

Про це заявила голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, яку цитує пресслужба політсили.

Шуляк нагадала, що зараз діє державна програма "Прихисток", згідно з якою сім’ї, які приймають переселенців, отримують компенсацію 450 грн на прийняту особу. Але наразі обговорюється можливість збільшити компенсацію з початком опалювального сезону удвічі – до 900 грн.

Станом на сьогодні кількість зруйнованого житла сягнула 17 млн квадратних метрів, але в уряді припускають, що це неповна цифра, тому що не всі власники подали заявки. Помешкання, які можна швидко відремонтувати, вже відновлюються, а тим, хто не встигне до холодів, нададуть тимчасове житло у готелях, гуртожитках, санаторіях. Також у різних регіонах розгортають тимчасові модульні містечка.

Водночас, держава активно відновлює роботу будівельної галузі, що дозволить забезпечити людей постійним житлом.

"Відновлення роботи будівельної галузі дозволить запустити ще не менше десятка інших галузей – транспортну, деревообробну та інші. А кожна гривня, вкладена в будівельну галузь, додатково забезпечує від 4 до 6 грн в інших галузях", – пояснила Шуляк.

При цьому вона зазначила, що у держави зараз немає достатньо власних коштів, щоб стимулювати будівництво, але уряд розраховує на залучення коштів міжнародних партнерів.

Нагадаємо, в березні уряд розробив соціальний пакет для підтримки внутрішніх переселенців. Так, власники житла, які прихистили біженців, отримують по 450 грн на місяць на "комуналку".

Алгоритм дій для отримання компенсації такий:

Люди, які готові дати прихисток, повинні повідомити місцеву владу про готовність прийняти переселенців. Після цього органи місцевого самоврядування починають формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей. У міністерстві наголосили, що розселення буде відбуватись лише за згодою власників житла.

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