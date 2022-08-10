Кіберполіція ідентифікувала понад 13 тис. російських військових, причетних до воєнних злочинів

З початку повномасштабного вторгнення попереджено понад 300 ворожих кібератак. Продовжується виявлення колаборантів та блокування криптовалютних гаманців, що фінансують посібників окупантів.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрій Виходець, передає кореспондент LB.

“З початку воєнного стану кіберполіцією проведено понад 950 обшуків. Спільно з іншими правоохоронними органами відбито та ліквідовано наслідки 83 ворожих атак. Також попереджено понад 300 кібератак, які знаходилися на стадії підготовки”, – заявив Виходець.

За його словами, спільно з Генштабом здійснюються заходи для побудови кібероборонних рубежів держави.

“Працівники кіберполіції ідентифікували понад 13 тис. військовослужбовців РФ, які причетні до вивчення воєнних злочинів на території України. Також встановлено 850 осіб, пропагандистів “руського миру”. Також встановлені 50 колаборантів, з них – 44-м – вже повідомлені підозри за кримінальними провадженнями”, – наголосив він.

З міжнародними партнерами продовжується робота щодо виявлення та припинення руху криптовалютних активів, що спрямовуються на підтримку пропагандистської діяльності та фінансування як об'єктів, так і суб’єктів, що використовуються РФ.

“Результатом такої діяльності є блокування 120 криптовалютних гаманців”, – додав Виходець.

Нагадаємо, журналісти з’ясували особу російського садиста, який катував та вбив українського полоненого. Найманець із Туви раніше працював в МНС Росії.