Перехоплення ГУР: "Это не спецоперация, тут жесткая война, мы тут мясо..."

Окупант розказує про випадки знищення росіян вночі під час сну.

У перехопленій ГУР МО розмові батько-окупант розповідає сину, що їхні позиції "раз*бали в клочья", а серед його підрозділу залишилась половина – "каждый второй уже раненный".

Про це повідомляється на офіційному сайті спецслужби.

Крім того, окупант розказує про часті випадки знищення його співслуживців вночі під час сну.

"У связи троих порезали наших, ночью подкрались. Сегодня восмерых е*нули, прям во сне...".

Він досі міцно оброблений російською пропагандою, яка вперто не визнає сили української зброї, і вважає, що це роблять іноземні найманці.

"Да здесь же спецы, поляки приехали, да всякие наемники...".

"Это не спецоперация, тут жесткая война, мы тут мясо...", – завершує свою розмову із сином російський загарбник.

Нагадаємо, постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком у попередньому перехопленні ГУР.