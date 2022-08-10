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Найкращий подарунок: 5 колекційних книг для любителів коштовностей

Книжки — не лише джерело знань та натхнення, а й добрий подарунок. Якщо ваша близька людина чи знайомий любить коштовності, твори про ювелірну справу стануть справжньою перлиною його домашньої бібліотеки. Тематичні видання з яскравими знімками будуть цікавими і ювелірним майстрам, і поціновувачам гарних коштовностей.

1. «Прекрасні створіння. Прикраси, натхненні тваринним світом»

Маріон Фейзел, автор книги, — експерт у галузі історії ювелірної майстерності. «Прекрасні створіння…» було випущено до дня 150-х роковин створення нью-йоркського Музею природної історії. Твір — своєрідний каталог виставки із 120 ювелірних коштовностей. Захід тривав з кінця зими до початку осені 2021-го.

Книга розповідає про зміни та культурні зрушення, що відбулися за останні півтори сотні років. На сторінках представлені фотографії робіт відомих брендів:

• «Картьє»;

• «Булгарі»;

• "Тіффані & Co";

• JAR;

• Девід Вебб та інші.

Автор розповідає про популярність саламандр наприкінці XIX століття, про те, чому стали популярні брошки у вигляді бабок. Показує креатив та професіоналізм ювелірних майстрів та різноманітність дивовижних прикрас.

2. «Ювелірне мистецтво. Довідник з ювелірних виробів з ілюстраціями»

Автори книги - Данієла Маскетті та Девід Беннет, експерти аукціонного будинку «Сотбіс». У своєму творі вони розповідають про те, якими бувають дорогоцінні камені, про їх особливості та про те, якими методами їх перевіряють. Ще в книзі оповідається про різні ювелірні вироби, починаючи з останніх років XVII століття і до сучасності. Маскетті та Беннет пояснюють принцип ціноутворення в ювелірному бізнесі та розповідають про найчастіші помилки при купівлі виробів.

Книга «Ювелірне мистецтво…» призначена для тих, хто продає чи колекціонує коштовності, цікавиться ними.

3. «Картьє: нерозказана історія сім'ї, яка стоїть за ювелірною імперією»

Видання для справжніх шанувальників ювелірного дому. Автор книги – правнучка співзасновника «імперії» Жака-Теодюля Картьє. Франческа Картьє Брікелл витратила близько десятиліття, щоб вивчити архіви та зібрати факти.

Книга схожа на історичний роман і розповідає про трьох братів, які змогли перетворити звичайну ювелірну лавку на знамениту «імперію». Доповнюють історію фотознімки та особисті листування членів сім'ї.

4. "Прикраси-квіти від іменитих дизайнерів"

Будучи ювелірним редактором Vogue у Британії, Керол Вултон створила чудову книгу, якою хочеться милуватися та надихатися. У добірці представлені кільця с діамантами, сережки, браслети та інші роботи таких майстрів:

• Lalique;

• "Фаберже";

• «Картьє»;

• "Шанель";

• «Діор»;

• JAR.

Розповідь у книзі розділена на пори року, кожна з яких супроводжується фотографіями коштовностей-квіток. Так, наприклад, восени символізують прикраси, що зображують листя клена, гортензії, орхідеї, хризантеми, жолуді. На додаток до фотографій наведені рядки з віршів та цитати зі згадуванням рослин.

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