CNN оприлюднила розслідування теракту в Оленівці: "Це абсолютно точно був не HIMARS"

Фото та відео свідчать про те, що ракета РСЗВ завдала б значно більших ушкоджень.

Російська версія теракту у вʼязниці в Оленівці, яка звинувачує ЗСУ в ударі по українських військовополонених ракетами HIMARS, є вигадкою. Вірогідність того, що така зброя завдала удару по корпусу, де утримували полонених, майже виключена.

Про це йдеться в розслідуванні телерадіокомпаній CNN, яке базується на аналізі відео та фото з місця події, супутникових знімках до і після вибуху, роботі криміналістів та фахівців зі зброї.

Опитані журналістами експерти не можуть точно сказати, що саме призвело до вбивства і поранень такої кількості увʼязнених, однак HIMARS вони виключили. Більшість фахівців вказує на те, що відбулася інтенсивна пожежа. Деякі свідки також заявляли, що не було чути звуків ракети, що наближається.

З травня у приміщенні колишньої колонії в окупованій росіянами Оленівці утримували приблизно 1000 українських військовополонених. Вони розміщувалися у пʼяти будівлях. Однак у липні близько 200 полонених українців були переведені до окремої будівлі. Близько 23 години 28 липня у цій будівлі з тонкими стінами та даху з металевого профнастилу спалахнула сильна пожежа.

Фото: CNN Праворуч – будівля, де відбувся теракт

Фотографії наслідків пожежі свідчать про те, що стіни все ще стоять, а більша частина даху лишилась цілою. Фахівці стверджують, що удар HIMARS завдав би значно більших ушкоджень. Знімки зсередини вказують на сильну масштабну пожежу.

Зранку після теракту працівник пропагандистського прокремлівського телеканалу "Звєзда" вказав на акуратно розкладені фрагменти, один із яких мав серійний номер ракети HIMARS у навдивовижу гарному стані – це попри інтенсивний вогонь, який спалив тіла людей. Цю версію підтримав і офіційний представник Міноборони Росії генерал Конашенков, який заявив, що СІЗО зазнало "ракетного обстрілу з американського HIMARS".

Декілька експертів зі зброї повідомили CNN, що зображення та відео з Оленівки непоєднувані з атакою HIMARS. Зокрема, експерт Кріс Кобб-Сміт стверджує, що будівля з такими тонкими стінами і металевим дахом ні за що не встояла б після удару з такої РСЗВ.

"На цих відео ніде немає вирви, ліжка не відсунуті, стовпи не пошкоджені, але видно масивні ураження від вогню. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви б бачили вирви, розбиту стелю і стіни, тіла після вибуху", – заявив фахівець зі зброї.

Він додав, що ушкодження даху вказують на те, що вони викликані її падінням, а не ударом по траєкторії снаряда чи вибуховою хвилею.

Офіційні посадовці США також відкинули версію про використання HIMARS.

"Це абсолютно точно був не HIMARS", – заявив журналістам один з посадовців.

Інших західний посадовець додав, що експерти вказують на загоряння зсередини будівлі, а не зовнішній вибух.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо про пожежу у вʼязниці тимчасово окупованої Оленівки, де росіяни утримували військовополонених, зокрема виведених з Азовсталі. Відомо також, що там розміщували мирних маріупольців, які не пройшли окупаційну "фільтрацію".

Через неможливість перевірити окуповану територію український Генштаб спершу повідомив, що вʼязниця зазнала артилерійського обстрілу. Теракт в Оленівці було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Засновник "Азову" Андрій Білецький підтвердив, що в Оленівці загинула частина азовців. Імена загиблих і поранених перевіряються, але відомо, що опубліковані Росією списки принаймні частково не відповідають дійсності.

Три джерела LB.ua з розвідки і правоохоронних структур повідомили, що окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь.

До нового цеху колонії спеціально перевели найбільш досвідчених військових, яких потім підірвали. Також є записи перехоплень, що підтверджують спланованість теракту ПВК "Вагнер", що відбулося за погодженням з вищим керівництвом РФ.

Унаслідок теракту загинули не менше 40 людей. Україна працює над поверненням тіл.

Про те, що Росія намагається сфабрикувати докази щодо теракту в окупованій Оленівці, писали й в Associated Press. Засекречені розвіддані американців свідчать, що росіяни можуть навіть підкидати використані проти цілей окупантів в інших місцях боєприпаси від HIMARS, аби вдати, що це українці обстріляли вʼязницю з поставленого США озброєння.