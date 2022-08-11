Окупанти, ймовірно, перенесуть дату проведення “референдумів” на окупованих територіях України, – ISW

Через зміну планів Кремля окупаційні сили, ймовірно, перенесуть дату проведення референдумів про анексію окупованих територій України.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Радник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Хлань заявив, що 11 вересня вже не обговорюють як дату проведення Росією фіктивних референдумів.

“Щось і 11 вересня вже зникло з публічного простору. То орки називали цей день як дату проведення фейкового референдуму, а зараз знову терміни розмиті”, – написав він у Facebook.

Раніше ISW вважав 11 вересня – дату проведення місцевих і регіональних виборів у Російській Федерації, найбільш ймовірною датою проведення референдумів про анексію.

У ISW зазначили, що окупаційна влада вжила заходів, щоб мати можливість проводити фіктивні референдуми будь-коли. Раніше аналітики повідомили, що російські війська можуть легко маніпулювати “онлайн-голосуванням” у Донецькій області, а в окупованій Запорізькій області плануються поквартирні “опитування” місцевого населення.

В Інституті водночас заявляють, що показна драма анексії не змінить реальності на місцях, яку створила жорстока російська окупація.

“Примусова паспортизація, впровадження рубля, “фільтрація” та інші “інтеграційні” заходи, які вже здійснюються на окупованих Росією територіях, є набагато важливішими та шкідливішими для України, ніж референдуми”, – йдеться у повідомленні.

ISW додає, що політичні, військові, економічні та інші наслідки тривалої російської військової окупації південної та східної України будуть руйнівними для довгострокової життєздатності української держави.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про проведення так званого "референдуму" щодо "возз'єднання регіону з Росією".

У Херсонській мерії повідомили, що російські загарбники готуються до псевдореферендуму за приєднання області до РФ. Для цього окупанти шукають співробітників, приміщення, а також формують групи своїх медійників для пропаганди.