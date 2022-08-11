Окупанти, ймовірно, перенесуть дату проведення “референдумів” на окупованих територіях України, – ISW

Через зміну планів Кремля окупаційні сили, ймовірно, перенесуть дату проведення референдумів про анексію окупованих територій України.
Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).
Радник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Хлань заявив, що 11 вересня вже не обговорюють як дату проведення Росією фіктивних референдумів.
“Щось і 11 вересня вже зникло з публічного простору. То орки називали цей день як дату проведення фейкового референдуму, а зараз знову терміни розмиті”, – написав він у Facebook.
Раніше ISW вважав 11 вересня – дату проведення місцевих і регіональних виборів у Російській Федерації, найбільш ймовірною датою проведення референдумів про анексію.
У ISW зазначили, що окупаційна влада вжила заходів, щоб мати можливість проводити фіктивні референдуми будь-коли. Раніше аналітики повідомили, що російські війська можуть легко маніпулювати “онлайн-голосуванням” у Донецькій області, а в окупованій Запорізькій області плануються поквартирні “опитування” місцевого населення.
“Примусова паспортизація, впровадження рубля, “фільтрація” та інші “інтеграційні” заходи, які вже здійснюються на окупованих Росією територіях, є набагато важливішими та шкідливішими для України, ніж референдуми”, – йдеться у повідомленні.
ISW додає, що політичні, військові, економічні та інші наслідки тривалої російської військової окупації південної та східної України будуть руйнівними для довгострокової життєздатності української держави.
Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про проведення так званого "референдуму" щодо "возз'єднання регіону з Росією".
У Херсонській мерії повідомили, що російські загарбники готуються до псевдореферендуму за приєднання області до РФ. Для цього окупанти шукають співробітників, приміщення, а також формують групи своїх медійників для пропаганди.