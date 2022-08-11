Міністр оборони Великобританії захистив право України вдарити по Криму, якщо це необхідно – BBC

"Два окремих вибухи вказують на напад, а не на нещасний випадок".

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес захиcтив право України вдарити по Криму.

Про це пише BBC.

На його думку, два окремих вибухи (на аеродрому Саки, - ред.) вказують на напад, а не на нещасний випадок.

“Абсолютно законно для України застосувати смертоносну силу, якщо це буде необхідно... щоб повернути не тільки свою територію, але й дати відсіч загарбникам”, – сказав він виданню.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де розміщено військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".

Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених. Також стало відомо, що внаслідок вибухів знищено як мінімум дев'ять літаків російських окупантів.

У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів, однак наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", –прокоментувала вибухи заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Зазначимо, що від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.

У командуванні Повітряних сил припускають, що на аеродромі в Саках окупанти, зокрема, зберігали літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76. У Криму є ще близько п’яти подібних аеродромів.