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Росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по Сумщині, - Живицький

Крім мінометів та артилерії росіяни використовували також стрілецьку зброю.

Росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по Сумщині, - Живицький
Фото: Telegram Дмитра Живицького

За сьогодні, 10 серпня, російські окупанти обстріляли Білопільську, Краснопільську, Новослобідську, Сумську та Хотінську громади Сумської області. Всього було випущено близько 200 мін та снарядів. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

“Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах”, - зазначив Живицький. 

Обстрілами були пошкоджені приватні будинки мирних мешканців у селі Радьківка Сумської громади. 

У Славгороді, на Краснопільщині, теж пошкоджені оселі цивільних людей, уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств. 

Постраждалих, на щастя, немає. 

Нагадаємо, сьогодні, 10 серпня, близько 12:00 російські окупанти вкотре обстріляли селище Старий Салтів. Двоє цивільних загинули на місці.

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