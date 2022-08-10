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​Українського посла нагородили головною відзнакою парламенту Чехії

Євген Перебийніс отримав "Срібну медаль" голови Сенату.

​Українського посла нагородили головною відзнакою парламенту Чехії
Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Prague

Посол України в Чехії Євген Перебийніс отримав головну відзнаку чеського парламенту.

Про це пoвідомили на Facebook-сторінці посольства.

Голова Сенату (верхньої палати) парламенту Чехії Мілош Вистрчіл нагородив Перебийноса "Срібною медаллю".

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Prague

До слова, український посол закінчує свою дипломатичну місію в Чехії.

Церемонія нагородження відбулася 10 серпня вг залі Вальдштейнського палацу. 

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Prague

За словами Мілоша Вистрчіла, Перебийніс інформував чеське суспільство про війну Росії проти України. Також посол долучився до зміцнення Чехії, зокрема, щодо розуміння небезпеки з боку РФ та необхідності бути готовим захищати свою незалежність.

Перебийніс, у свою чергу, подякував сенату Чехії за відзнаку та допомогу Україні.

Нагадаємо, посла призначили новим заступником міністра закордонних справ України.

У квітні в парламенті Чехії одна з палат одноголосно визнала Голодомор в Україні геноцидом.

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