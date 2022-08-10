​Українського посла нагородили головною відзнакою парламенту Чехії

Посол України в Чехії Євген Перебийніс отримав головну відзнаку чеського парламенту.
Про це пoвідомили на Facebook-сторінці посольства.
Голова Сенату (верхньої палати) парламенту Чехії Мілош Вистрчіл нагородив Перебийноса "Срібною медаллю".
До слова, український посол закінчує свою дипломатичну місію в Чехії.
Церемонія нагородження відбулася 10 серпня вг залі Вальдштейнського палацу.
За словами Мілоша Вистрчіла, Перебийніс інформував чеське суспільство про війну Росії проти України. Також посол долучився до зміцнення Чехії, зокрема, щодо розуміння небезпеки з боку РФ та необхідності бути готовим захищати свою незалежність.
Перебийніс, у свою чергу, подякував сенату Чехії за відзнаку та допомогу Україні.
Нагадаємо, посла призначили новим заступником міністра закордонних справ України.
У квітні в парламенті Чехії одна з палат одноголосно визнала Голодомор в Україні геноцидом.