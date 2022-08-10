Нині почався візит делегації Міністерства оборони до Данії. Завтра, 11 серпня, тут розпочнеться Копенгагенська конференції північноєвропейських союзників з підтримки України.

Про це йдеться на сайті українського оборонного відомства.

Напередодні конференції міністр оборони Олексій Резніков зустрівся з данським колегою Мортеном Бедсковом.

Сторони обговорили нагальні напрями двосторонньої співпраці. Йшлося про підготовку особового складу Збройних Сил України на курсах лідерства для молодших командирів та командирів тактичної ланки; підготовку фахівців із розмінування як на суходолі, так і на морі; а також базову загальновійськову підготовку механізованих підрозділів Сухопутних військ та Сил територіальної оборони.

Фото: Міністерство оборони України

Резніков також нагородив Бедскова медаллю "За сприяння Збройним Силам України". Це заохочувальна відзнака Міністерства оборони.

Нагадаємо, Данія відправить до Великої Британії 130 військових інструкторів для тренування українських військових. Окрім того, українці проходитимуть тренування і на данській території.

Нещодавно Данія запропонувала Україні 35 одиниць важкої техніки.