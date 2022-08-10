Боєць строкової служби Національної гвардії України знищив іще один російський Су-25.

Про це повідомили в пресслужбі НГУ.

Побратим "Запорізького месника" випустив ракету по ворожому штурмовику з ПЗРК "Ігла".

"Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена", - заявили в Нацгвардії.

Нагадаємо, в липні 19-річний строковик Національної гвардії України знищив уже шостий російський штурмовик Су-25.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 232 літаки й 193 гелікоптери.