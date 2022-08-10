У Рівному буде суд над інформатором білорусів, котрий "зливав" їм дані про ЗСУ

Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У Рівному судитимуть зловмисника, який передавав білоруським правоохоронцям інформацію про Збройні Сили України.

Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Підозрюваний - житель Івано-Франківщини. Він "зливав" ворогам дані про розташування об’єктів ЗСУ, а також їхню ідентифікацію на місцевості.

"Зокрема, за даними досудового розслідування, 21-річний чоловік незаконно перетнув державний кордон України із білоруссю, де "зливав" білоруським правоохоронцям інформацію про розташування блокпостів та порядок їх перетину, а також місця дислокації, укомплектованість і переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ в західних областях України загалом, та її прикордонній зоні зокрема", - зазначили в прокуратурі.

Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомили по підозру колишньому правоохоронцю і його знайомому, котрі фільмували місця дислокації ЗСУ та поширювали в проросійському ТГ-каналі.