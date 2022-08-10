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У Маріуполі прогримів потужний вибух

Інформація уточнюється.

У Маріуполі прогримів потужний вибух
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вдень у центрі окупованого Маріуполя пролунав потужний вибух.

Про це йдеться в Telegram-повідомленні Маріупольської міськради.

"О 12:00 в Центральному районі біля ЕКО-ринку пролунав потужний вибух. Ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про роботу опору Маріупольської групи. Чекаємо уточнених новин", – повідомляє рада міста.

 

Нагадаємо, у Маріуполі відбувається прихована мобілізація. Жителі міста почали отримувати смс із нібито пропозицією роботи в "новому підрозділі" збройних сил РФ.

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