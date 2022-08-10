Генерал Марченко переконаний, що Херсон можна деокупувати до кінця року

Генерал-майор Дмитро Марченко переконаний, що звільнення Херсона до кінця року є досяжною метою.

До кінця 2022 реально завершити основну фазу війни, розповів він у інтервʼю РБК-Україна.

"Херсон – 100%. Тобто звільнення Херсона та завершення активної фази ведення війни, а потім уже будуть відбуватися якісь більш локальні воєнні дії", – відповів він на питання про те, які території сили оборони фізично можуть деокупувати до закінчення року.

Генера-майор вважає, що контрнаступ ЗСУ буде дуже швидким, коли Україна отримає повний пакет допомоги. Поки що обіцяна західними партнерами оборонна підтримка надається маленькими партіями.

Марченко з перших днів повномасштабного вторгнення Росії і до квітня командував обороною Миколаєва. Наприкінці липня він повернувся на Миколаївщину – буде підсилювати взаємодію військової адміністрації та Збройних сил України.