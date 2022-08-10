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Генерал Марченко переконаний, що Херсон можна деокупувати до кінця року

Контрнаступ пришвидшиться, коли ЗСУ отримають повний пакет допомоги. 

Генерал Марченко переконаний, що Херсон можна деокупувати до кінця року
Генерал Марченко
Фото: скріншот відео

Генерал-майор Дмитро Марченко переконаний, що звільнення Херсона до кінця року є досяжною метою. 

До кінця 2022 реально завершити основну фазу війни, розповів він у інтервʼю РБК-Україна.

"Херсон – 100%. Тобто звільнення Херсона та завершення активної фази ведення війни, а потім уже будуть відбуватися якісь більш локальні воєнні дії", – відповів він на питання про те, які території сили оборони фізично можуть деокупувати до закінчення року. 

Генера-майор вважає, що контрнаступ ЗСУ буде дуже швидким, коли Україна отримає повний пакет допомоги. Поки що обіцяна західними партнерами оборонна підтримка надається маленькими партіями. 

Марченко з перших днів повномасштабного вторгнення Росії і до квітня командував обороною Миколаєва. Наприкінці липня він повернувся на Миколаївщину – буде підсилювати взаємодію військової адміністрації та Збройних сил України.

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