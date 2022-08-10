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На сьогодні зберігаються три шляхи виїзду з Луганщини, – Гайдай

Найбезпечнішою дорогою вважають шлях через РФ та країни Балтії.

На сьогодні зберігаються три шляхи виїзду з Луганщини, – Гайдай
Луганщина, ілюстративне фото
Фото: МВС

Наразі існують три варіанти виїзду з Луганської області: пішки через Харківщину, через Запорізьку область та через території РФ і країни Балтії.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Пішки через Харківську область не дуже безпечний варіант, тому що там обстрілюють маршрут", –сказав голова ОВА.

За його інформацією, другий варіант виїзду через Запорізьку область дуже довгий, через величезні черги.

Третій, найбезпечніший шлях – довгий та дороговартісний.

"Він буде коштувати орієнтовно 400 євро, але він більш безпечний. Це через Росію і далі через Балтійські країни. Саме там будуть дорого коштувати квитки. Десь три доби треба буде їхати, щоб дістатись на підконтрольні Україні території якоїсь із більш-менш мирних областей, але він найбезпечніший", – повідомив Сергій Гайдай.

Централізована евакуація з захоплених територій Луганщини зараз неможлива – їй заважають росіяни. 

Нагадаємо, за минулу добу поліція задокументувала 19 злочинів російської армії проти мирного населення на Луганщині.

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