Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
ГоловнаСуспільствоВійна

​Крадене зерно з України перевозять 87 суден, – посол України у Лівані

Працює злочинні схема.

​Крадене зерно з України перевозять 87 суден, – посол України у Лівані
Фото: EPA/UPG

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ заявив про те, що крадене українське зерно перевозять 87 суден.

Про це Ігор Осташ заявив під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

“Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу. Але це така оборудка злочинна в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська Росії в Україні. Звичайно, сирійські, російські, в основному, судна, і не тільки”, – розповів Ігор Осташ.

Посол також зазначив, що недопущення для розвантаження у Лівані сирійського судна Laodecia, яке везло крадену Росією українську сільськогосподарську продукцію є великою перемогою для України.

“Я хотів би особливо підкреслити, що це не Ліван, не держава, замовляла це борошно і ячмінь, це було замовлення бізнесових структур”, – додав Осташ.

Окрім цього, Ігор Осташ нагадав про випадок, коли судно із краденим українським зерном було затримане у Туреччині. Зазначив, що у цій країні є багато фірм-прокладок, власниками яких є здебільшого сирійці.

“Сирійці зареєстрували компанію в Туреччині і намагаються робити все можливе, щоб замести сліди такого транспортування краденого зерна. Тому зараз ми працюємо з турками, навіть тут з посольством Туреччини у Бейруті, над тим, щоб реально подивитися, що відбувається і які компанії, задіяні у цій історії”, – розповів Ігор Осташ.

Також посол розповів, що робити країні у випадку таких крадіжок.

“Дуже важливо звертатися до міжнародного морського права. Тому що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, які йдуть цими злочинними маршрутами вони виключають свої AIS, транспондери, маячки, для того, щоб бути невидимими і це вже сигнал до того, що йде нелегальна робота, нелегальний бізнес, є спроба щось приховати, уникнути відповідальності. Тому очевидно є пропозиція пропрацювати серйозно усі ці правила, які існують в рамках Міжнародної морської організації, з тим щоб спробувати тут поставити певні перепони”, – підсумував Ігор Осташ.

Нагадаємо, станом на кінець липня росіяни відібрали у фермерів Луганщини майже 70 тисяч тонн зерна нового врожаю. Крадене вивозять на Кубань.

 

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також