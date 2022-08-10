​Крадене зерно з України перевозять 87 суден, – посол України у Лівані

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ заявив про те, що крадене українське зерно перевозять 87 суден.

Про це Ігор Осташ заявив під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

“Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу. Але це така оборудка злочинна в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська Росії в Україні. Звичайно, сирійські, російські, в основному, судна, і не тільки”, – розповів Ігор Осташ.

Посол також зазначив, що недопущення для розвантаження у Лівані сирійського судна Laodecia, яке везло крадену Росією українську сільськогосподарську продукцію є великою перемогою для України.

“Я хотів би особливо підкреслити, що це не Ліван, не держава, замовляла це борошно і ячмінь, це було замовлення бізнесових структур”, – додав Осташ.

Окрім цього, Ігор Осташ нагадав про випадок, коли судно із краденим українським зерном було затримане у Туреччині. Зазначив, що у цій країні є багато фірм-прокладок, власниками яких є здебільшого сирійці.

“Сирійці зареєстрували компанію в Туреччині і намагаються робити все можливе, щоб замести сліди такого транспортування краденого зерна. Тому зараз ми працюємо з турками, навіть тут з посольством Туреччини у Бейруті, над тим, щоб реально подивитися, що відбувається і які компанії, задіяні у цій історії”, – розповів Ігор Осташ.

Також посол розповів, що робити країні у випадку таких крадіжок.

“Дуже важливо звертатися до міжнародного морського права. Тому що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, які йдуть цими злочинними маршрутами вони виключають свої AIS, транспондери, маячки, для того, щоб бути невидимими і це вже сигнал до того, що йде нелегальна робота, нелегальний бізнес, є спроба щось приховати, уникнути відповідальності. Тому очевидно є пропозиція пропрацювати серйозно усі ці правила, які існують в рамках Міжнародної морської організації, з тим щоб спробувати тут поставити певні перепони”, – підсумував Ігор Осташ.

Нагадаємо, станом на кінець липня росіяни відібрали у фермерів Луганщини майже 70 тисяч тонн зерна нового врожаю. Крадене вивозять на Кубань.