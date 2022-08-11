Київська обласна прокуратура повідомила про підозру в шахрайстві колишньому декану одного з медичних вищих навчальних закладів, а також трьом його спільникам.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи за фактами шахрайства, замаху на незаконне заволодіння шляхом шахрайства документом та підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 358 КК України)", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані під керівництвом колишнього декана організували шахрайську схему, пов’язану зі складанням ліцензованих іспитів у медичному виші столиці. Декан за грошову винагороду від 3 тис. доларів США сприяв студентам-медикам в успішному складанні одного з іспитів "КРОК" та одержанні відповідного сертифікату.

Так, замість "замовника" іспит складали знайомі викладача та студенти, котрі успішно навчалися чи навчаються у ВНЗ медичного спрямування.

"Підозрювані отримували від «клієнта» паспорт і підробляли його шляхом заміни фотографії. В подальшому, підставний «студент-відмінник» складав відповідний іспит, що є підставою для отримання сертифіката та можливістю продовження подальшого навчання справжнього студента на медичному факультеті", – пояснили в Офісі генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, правоохоронці викрили цю схему в лютому минулого року. З'ясувалося, що оборудку організував колишній проректор одного з київських медичних університетів. Прикриваючись знайомствами у МОЗ України та у ДО "Центр тестування", він обіцяв студентам-медикам забезпечити успішне проходження ліцензованих іспитів "КРОК".